До чего же хороша!

Итальянская актриса и модель Анна Сафрончик, которая является внучкой хореографа, судьи «Танцев со звездами» Григория Чапкиса, восхитила идеальной фигуркой

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя красотка может похвастаться не только идеальным лицом без морщин, но и отменной фигуркой. На свежих фото Анна предстала в миниатюрном купальнике, который подчеркнул все ее достоинства.

«Мне нужно избавиться от времени и жить настоящим, потому что нет другого времени, кроме этого чудесного момента. Альда Мерини», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов о ее внешности.

«Замечательная», «Цитата Альды Мерини идеальна», «Очень хорошая актриса и очень красивая женщина», «Моя дорогая, ты великолепна, я хотела бы быть похожей на тебя», «Чудо», «Анна, ты красавица с другой планеты», «Уникальная и неповторимая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что актриса Анна Сафрончик со спущенными штанами поразила домашней фотосессией: "Какая ты чудо-женщина".

Как сообщала Politeka, актриса Анна Сафрончик в маленьком купальнике показала настоящую "жару" на пляже: "Божественная Аня".

Также Politeka писала, что Анна Сафрончик в крошечном костюме приковала взгляды к фигуре: "Боже, эти ноги...".