Відома актриса і модель Анна Сафрончик, внучка легендарного хореографа Григорія Чапкіса, показала себе в новому образі

Як пише Politela.net, 40-річна внучка Чапкіса Анна Сафрончик встигла побудувати кар'єру актриси і моделі в Італії. І хоч дівчина буквально недавно втратила легендарного дідуся, красуня не сумує і продовжує радувати фанатів цікавими образами.

Цього разу Анна опублікувала фото, на якому позувала приспущених штанях і нижній білизні. Красуня стояла у дві, посміхалася і захоплюючи розкішною фігуркою. Дівчина опублікувала кілька фото, показавши себе з усіх боків.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Приємно завжди бачити тебе таким з посмішкою", "Красиво красиво", "як ти красива, Доброго ранку", "чудове, божественне, піднесене", "Хороших вихідних, шоу Привіт", "яка ти Диво-жінка", "і додаю .... Я теж так думаю!".

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