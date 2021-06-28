Відома актриса і модель Анна Сафрончик, родичка популярного хореографа Григорія Чапкіса, захопила новим кадром
Популярна актриса і модель звикла інтригувати кадрами, показуючи найрізноманітніші образи. Цього разу Анна вирішила нагадати про себе досить просто – опублікувала фото з відпочинку, причому показуючи фігуру в трендовому костюмі.
Щоб продемонструвати фігуру, зірка вибрала чорний модний костюм, що складається лише їх Топіка і коротеньких шортів. Вся» на спорті", актриса змогла довести, що свої тренування не закидала і зараз активно тренується теж.
Не секрет, що публічним людям доводиться посилено стежити за собою, проте багато хто з них навіть на відпочинку повинні продовжувати тренування. Анна своїм виглядом же порадувала мережу:
Галкін показав, як Пугачова пішла у відрив і задерла сукню під час танцю: "Ось так до старості..."
Погода завдасть нового удару по Україні, оголошено перший рівень небезпеки: попередження ДСНС
Лопес в коротеньких шортиках засвітилася на таємному побаченні з Беном Аффлеком: кадри закоханих
Спека остаточно відступить, дощі знизять температуру: якою буде погода в Україні
"Вкрала чотири роки": батько студента помстився викладачці, обливши фекаліями
"Прекрасна і розкішна🔥 😍; яка ти красива❤️; як чудово; красиво❤️; Ух, яке відмінне фото; у відмінній формі😍 😍; Чудово🙂 🙂; Чудово❤️😍; дуже гарне тіло, красива жінка, дуже сексуальне тіло, Боже, ці ноги; супер хороша фізична форма; така красива ; справжня краса ❤; королева моєї мрії ...Шорт трохи не вистачає. 😂».
Нагадавши, 40-річна внучка Чапкіса прийняла ефектну позу в сукні з мереживом, вразивши шанувальників
А ще Politeka писала, що 40-річна внучка Чапкіса в майці з глибоким декольте показала, як зберігає молодість
Також Politeka повідомляла, що популярна внучка Чапкіса в міні-шортиках дозволила подивитися в свою спальну кімнату