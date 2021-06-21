Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, поделилась домашними кадрами

В 13 лет Анна Сафрончик вместе с родителями, тенором Евгением Сафрончиком и балериной Лилией Чапкис, переехала в Италию, передает Politeka.net. За границей девушка построила успешную карьеру модели и актрисы

В своем Инстаграм Анна опубликовала фото, сделанные в киевской квартире. К сожалению, вернуться в Украину семье пришлось по грустному поводу - в связи со смертью дедушки Анны, легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса.

Сейчас семья проводит время вместе, делясь кадрами из Киева. Так, на новых фото Сафрончик и ее отец предстали улыбающимися, поражая красотой.

"Сафрончики 😁 #kiev #2021 #home #serenity #love #grateful #3safronciki", - подписала фото Анна.

За 40 минут публикация собрала более 3000 лайков и много комментариев.

«Теперь ты все поняла», «Шедевр 👏👏😍», «Ты замечательная ❤️❤️❤️❤️❤️", "Ты красивая 💙❤️❤️", "Как красиво 😍", "Все с голубыми глазами 😍", "Вау, у всех одинаковые большие глаза", "Замечательная", - написали пользователи сети.

Напомним, прощание с Григорием Чапкисом состоялось 18 июня в Национальной Филармонии Украины. На похоронах присутствовали дети украинской легенды, Грег и Лилия. Кроме того, туда прибыли родные со всего мира, друзья, коллеги. Также присутствовала внучка Анна Сафрончик и младшая внучка Виктория.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса похвасталась спортивными способностями в мини-юбке: "Чемпионка".

Как сообщала Politeka, 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" поделилась секретом моложавого вида: "Невероятный эффект".

Также Politeka писала, что 40-летняя внучка Чапкиса из "Танців з зірками" заворожила новым фото и мудростью: "Добавить нечего".