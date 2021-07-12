Итальянская актриса и модель Анна Сафрончик, внучка легендарного Григория Чапкиса, показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Анна Сафрончик является внучкой отечественного танцора Григория Чапкиса, которого совсем недавно не стало. Девушка давно живет в Италии, где построила карьеру актрисы и модели. Не забывает красотка и об Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами.

На новых фото Анна Сафрончик появилась в белом мини-бикини. Красотка дополнила образ стильными очками, позируя на берегу моря на фоне яхты. Внучка Чапкиса на нескольких фото показала роскошную фигурку со всех сторон. Как можно понять, девушка отдыхает на греческом острове Миконос, что в Эгейском море.

Фанаты, включая сына Ротару, поставили более 8 тысяч лайков и написали комплименты:

"Удивляюсь", "Вы слишком сильно похудели, несколько лишних килограммов вам не повредит", "Замечательное бикини. Каждый день, который проходит, ты становишься все красивее".

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