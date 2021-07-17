Западная актриса и модель Анна Сафрончик, внучка Григория Чапкиса, показала, как развлекалась в Греции

Как пишет Politeka.net, Анна Сафрончик много лет живет и строит карьеру в Италии. А недавно красотка летала на отдых в Грецию, откуда уже успела вернутся домой - в Рим. Но фотографии с отдыха продолжает постить по сей день в Инстаграм.

На новом фото Анна была в штанах и желтом топе. Красотка сидела перед камерой, демонстрируя роскошную фигуру и внешность. Девушка выбросила в сеть несколько фото, чтобы фанаты смогли оценить Сафрончик со всех сторон.

Пользователи поставили более 6 тысяч лайков и написали комплименты:

"Моя звезда", "Замечательные комплименты", "Анна, ты просто красотка", "С субботой красотка Анна", "Самая красивая в мире", "Я бы сказал, что вы в отличной форме", "Великолепно ... элегантно ... изысканно .... как всегда", "Самая красивая из всех. Конечно", "у вас настолько нет жира, что сам эпидермис больше не знает, какие складки образовать".

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