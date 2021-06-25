Внучка покойного судьи «Танцев со звездами» Григория Чапкиса показала, как выглядит без макияжа

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя итальянская актриса украинского происхождения Анна Сафрончик регулярно делится у себя в Инстаграм ярикими фото. Для своего возраста Анна выглядит просто потрясающе, поэтому нередко публикует фото без фильтров и с минимумом макияжа. В этот раз она решила показать себя без прикрас, продемонстрировав идеальное лицо крупным планом.

На фото видно, что у Сафрончик идеальная кожа, за которой она, вероятнее всего, следит вместе с косметологом. При этом, на лице видно маленькие морщинки, которые гармонично смотрятся на лице 40-летней женщины.

В комментариях актрисе оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Какая кукла», «Замечательно выглядишь», «Молодая девочка», «Очаровательная», «Эти глаза напротив», «Ты такая милая», «Естественная красота», - пишут пользователи сети.

Напомним, что внучка Чапкиса после похорон знаменитого деда осталась в Киеве, поразив новыми фото: "Удивительная женщина".

Как сообщала Politeka, красотка-внучка Чапкиса в бикини показала, как расслабляется в бассейне: "Милая девушка".

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса после похорон дедушки поразила съемкой в одном белье: "Слишком прекрасна".