Внучка народного артиста України Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала яскраві знімки з нової фотосесії

Як повідомляє Politeka.net, Анна Сафрончик-40-річна внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса, який днями помер на 91-му році життя. Дівчина з юних років живе в Італії, де побудувала успішну модельну і акторську кар'єру, але приїхала до Києва разом з батьками на похорон Григорія Миколайовича, після звісток про його смерть.

Схоже, після похорону Анна вирішила залишитися на деякий час в Києві, і вже показала шанувальникам в соцмережі Instagram яскраві кадри з нової фотосесії. На нових знімках дівчина, схоже, відображена в готельному номері, вона вмостилася на ліжку і витончено позує в об'єктив. Перед камерою Анна з'явилася в білому комплекті нижньої білизни, яке красиво підкреслило ідеальну фігуру і засмаглу шкіру. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Сафрончик написала: "Розслабитися і заспокоїтися". Шанувальники не залишилися байдужі і почали активно обговорювати знімки красуні, засинаючи її компліментами в коментарях. "Красиво і чарівно, практично гаряче", "Ти занадто прекрасна", "Занадто прекрасна", "Дуже красива", "Я завжди говорив, що Сафрончик – красива жінка", "Прекрасна, як завжди", "Моя мрія", "Ти красива", - пишуть фанати.

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