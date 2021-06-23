Внучка народного артиста Украины Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала яркие снимки из новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, Анна Сафрончик – 40-летняя внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса, который на днях умер на 91-м году жизни. Девушка с юных лет живет в Италии, где построила успешную модельную и актерскую карьеру, но приехала в Киев вместе с родителями на похороны Григория Николаевича, после известий о его кончине.

Похоже, после похорон Анна решила остаться на некоторое время в Киеве, и уже показала поклонникам в соцсети Instagram яркие кадры из новой фотосессии. На новых снимках девушка, похоже, запечатлена в отельном номере, она умостилась на кровати и изящно позирует в объектив. Перед камерой Анна появилась в белом комплекте нижнего белья, которое красиво подчеркнуло идеальную фигуру и загорелую кожу. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Сафрончик написала: "Расслабиться и успокоиться". Поклонники не остались равнодушны и начали активно обсуждать снимки красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях. "Красиво и чарующе, практически горячо", "Ты слишком прекрасна", "Слишком прекрасна", "Очень красивая", "Я всегда говорил, что Сафрончик – красивая женщина", "Прекрасна, как всегда", "Моя мечта", "Ты красивая", - пишут фанаты.

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