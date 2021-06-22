Внучка народного артиста України Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала яскраві фото з Києва, куди приїхала на похорон знаменитого діда

Як повідомляє Politeka.net, Анна Сафрончик - 40-річна внучка відомого українського хореографа Григорія Чапкіса, який днями помер на 91-му році життя. Дівчина з юних років живе в Італії, де побудувала успішну модельну і акторську кар'єру, але приїхала до Києва разом з батьками на похорон Григорія Миколайовича, після звісток про його смерть.

Схоже, після похорону Анна вирішила залишитися на деякий час в Києві, і вже показала шанувальникам в соцмережі Instagram яскраві кадри з прогулянки в українській столиці. На знімках можна побачити, що красуня вирішила прогулятися на заході на набережній, де і потроїла невелику фотосесію. Перед камерою Анна з'явилася в легкій квітковій сукні яскравого візерунка і незвичайного фасону, а Свій образ доповнила вишуканими прикрасами з червоними каменями. Її волосся розпущене, вона тримає їх руками, а на обличчі легкий макіяж і вираз повної безтурботності.

У підписі до публікації Сафрончик нічого не написала, залишила лише кілька хештегів, з яких зрозуміло, що знімки були зроблені в Києві. Шанувальники не залишилися байдужі і почали засипати Анну компліментами в коментарях. "Ви прекрасні", "Ти прекрасна, як життя!", "Приголомшливі очі", "Красиво", "Дивовижна жінка", "Красива", "Чарівність на заході сонця, ти чудова, Анна", - пишуть фанати.

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