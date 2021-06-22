Внучка народного артиста Украины Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала яркие фото из Киева, куда приехала на похороны знаменитого деда

Как сообщает Politeka.net, Анна Сафрончик – 40-летняя внучка известного украинского хореографа Григория Чапкиса, который на днях умер на 91-м году жизни. Девушка с юных лет живет в Италии, где построила успешную модельную и актерскую карьеру, но приехала в Киев вместе с родителями на похороны Григория Николаевича, после известий о его кончине.

Похоже, после похорон Анна решила остаться на некоторое время в Киеве, и уже показала поклонникам в соцсети Instagram яркие кадры с прогулки в украинской столице. На снимках можно увидеть, что красотка решила прогуляться на закате на набережной, где и утроила небольшую фотосессию. Перед камерой Анна появилась в легком цветочном платье яркого узора и необычного фасона, а свой образ дополнила изысканными украшениями с красными камнями. Ее волосы распущены, она держит их руками, а на лице легкий макияж и выражение полной безмятежности.

В подписи к публикации Сафрончик ничего не написала, оставила лишь несколько хэштегов, из которых понятно, что снимки были сделаны в Киеве. Поклонники не остались равнодушны и принялись засыпать Анну комплиментами в комментариях. "Вы великолепны", "Ты прекрасная, как жизнь!", "Потрясающие глаза", "Красиво", "Удивительная женщина", "Красивая", "Очарование на закате, ты великолепная, Анна", - пишут фанаты.

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