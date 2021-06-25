Внучка Народного артиста України, судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, показала себе в купальнику

Внучка українського легендарного хореографа побудувала успішну кар'єру моделі і актриси в Італії, передає Politeka.net. Відомо, що Анна разом з батьками, тенором Євгеном Сафрончиком та балериною Лілією Чапкіс, переїхала за кордон у віці 13 років.

Велику популярність в Італії зірка отримала після зйомок в мильній опері "CentoVetrine", де вона виконала роль підступної Анни Бальді.

Зараз зірка продовжує брати участь в різних зйомках, а також веде свою сторінку в Instagram. Зазначимо, зараз на Сафрончик підписані 537 тисяч користувачів мережі.

На новому фото актриса похвалилася формами в маленькому бікіні. Зірка отримувала засмагу, виставившись з басейну.

За 15 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Красиво і сек**ально 😍", " Ви унікальна і витонченої краси 😍❤️🤪👍❤️🌟", "красива! ТИ МОЄ ЖИТТЯ І СЕРЦЕ! Я ЛЮБЛЮ ТЕБЕ! МОЯ любов дуже велика і сильна, тому ти можеш стати щасливою", "Привіт, мила дівчина, ти мені подобаєшся", " чудова, моє життя на фото❤️", " Добрий день! Ти така красива", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Григорій Чапкіс помер 13 червня цього року. На церемонію прощання з хореографом прибули зірки шоу-бізнесу, рідні та близькі. Зокрема, з Італії приїхала і внучка танцюриста - Анна Сафрончик.

Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса похвалилася спортивними здібностями в міні-спідниці:"чемпіонка".

Як повідомляла Politeka, 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "поділилася секретом моложавого вигляду:"неймовірний ефект".

Також Politeka писала, що 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "заворожила новим фото і мудрістю:"додати нічого".