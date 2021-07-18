Внучка покойного судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, итальянская актриса Анна Сафрончик в разгар лета греется на солнышке
Как передает Politeka.net, 40-летняя внучка Чапкиса построила карьеру модели и актрисы в Италии, где живет много лет. А еще Анна довольно успешная блогерша и частенько делится с поклонниками разными снимками, на которых демонстрирует свое стройное и изящное тело.
Сейчас красотка отдыхает на остров Миконос в Греции и не забывает делится пляжным контентом у себя в Инстаграм. С собой в отпуск она взяла целый чемодан купальников.
Модель целыми днями нежится на пляже, но не забывает следит за своей внешностью.
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На последнем фото она попозировала в леопардовом купальнике и солнцезащитных очках. Анна Сафрончик принимала солнечные ванны.
«Здесь, на Миконосе, как известно, дует устрашающий ветер, но мои волосы его не боятся! Потому что я всегда защищаю их шелковистым маслом», - отметила в публикации внучка Чапкиса.
Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса в крошечном купальнике огорошила роскошным прессом
А еще Politeka сообщала, что внучка Чапкиса в миниатюрном купальнике показала реальную "жару" на пляже
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