Внучка покойного судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, итальянская актриса Анна Сафрончик в разгар лета греется на солнышке

Как передает Politeka.net, 40-летняя внучка Чапкиса построила карьеру модели и актрисы в Италии, где живет много лет. А еще Анна довольно успешная блогерша и частенько делится с поклонниками разными снимками, на которых демонстрирует свое стройное и изящное тело.

Сейчас красотка отдыхает на остров Миконос в Греции и не забывает делится пляжным контентом у себя в Инстаграм. С собой в отпуск она взяла целый чемодан купальников.

Модель целыми днями нежится на пляже, но не забывает следит за своей внешностью.

На последнем фото она попозировала в леопардовом купальнике и солнцезащитных очках. Анна Сафрончик принимала солнечные ванны.

«Здесь, на Миконосе, как известно, дует устрашающий ветер, но мои волосы его не боятся! Потому что я всегда защищаю их шелковистым маслом», - отметила в публикации внучка Чапкиса.

Напомним, что 40-летняя внучка Чапкиса в крошечном купальнике огорошила роскошным прессом

А еще Politeka сообщала, что внучка Чапкиса в миниатюрном купальнике показала реальную "жару" на пляже

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса со снятыми штанишками поразила личной фотосессией



