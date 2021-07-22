Внучка известного хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала, как проводит свой отдых

Как сообщает Politeka.net, 40-летняя Анна Сафрончик известная как внучка украинской легенды хореографии Григория Чапкиса. Она уже давно уехала в Италию, где полностью построила модельную карьеры и даже актрисы.

Девушка часто делится событиями в её жизни в инстаграм. На этот раз она порадовала подписчиков видео в формате Сториз. На кадрах Анна в купальнике нежного розового цвета с кружевом, который отлично подчеркивает её формы.

Также Анна показывает молодого человека, с которым отдыхает на пляже.

Пользователи сети не прокомментировали видео девушки поскольку данный формат не предусматривает комментариев.

Как известно, у Анны Сафрончик более полумиллиона подписчиков и она пользуется большой популярностью как блогер в Инстаграм.

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