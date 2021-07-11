Внучка Народного артиста Украины, судьи шоу "Танці з зірками" Григория Чапкиса, 40-летняя Анна Сафрончик, подчеркнула цвет своих глаз красивым нарядом

Анна Сафрончик, которая стала популярной в Италии, похвасталась кадрами отдыха на острове Миконос в Греции, передает Politeka.net.

Красотка нарядилась в голубое платье, которое подчеркнуло цвет ее красивых глаз. Казалось на лице звезды не было макияжа - кожа идеально гладкая. Красотка присела, делая селфи, глядя в камеру.

За восемь часов публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Ты красивая", "Добрый вечер 😗😘😍", "Хорошенькая такая", "🙌Красивая", "Удивительные гипнотические глаза", "Очень красивые глаза 😉👍", "Красивые глаза 😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️", "Твои глаза - две жемчужины 🌊🌊🌊🌊 хороших выходных", "Люблю тебя, красивая", "Ты самое большое чудо из чудес ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Анна Сафрончик родилась в семье тенора Евгения Сафрончика и балерины Лилия Чапкис. Когда Анне было 13 лет, она с родителями эмигрировала в Италию.

В 17 лет девушка победила на конкурсе красоты и стала заниматься модельной карьерой. Далее Анна попробовала себя в качестве актрисы.

Сейчас звезда также активно ведет свой Инстаграм.

Напомним, что внучка Чапкиса в мокром купальнике сверкнула идеальными формами на курорте

Как сообщала Politeka, красотка-внучка Чапкиса в бикини показала, как расслабляется в бассейне

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса после похорон дедушки поразила съемкой в одном белье