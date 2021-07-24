Внучка Григория Чапкиса Анна Сафрончик показала захватывающие фото с отдыха в Греции

Как сообщает Politeka.net, известная итальянская модель и актриса с украинскими корнями Анна Сафрончик, которая является внучкой известного хореографа Григория Чапкиса, часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Недавно 40-летняя красотка отправилась на отдых в солнечную Грецию, откуда показала соблазнительные кадры.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена на прогулке в округе пляжа. Перед камерой она появилась в интересном образе – на ней коротенькие джинсовые шорты и белый топик, этот наряд только подчеркивает природную красоту актрисы, особенно ее идеальные ноги. Волосы девушки распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к фото Сафрончик ничего не написала, зато фанаты тут же принялись засыпать ее комплиментами в комментариях: "Прекрасная девушка", "Великолепный вид", "Моя жизнь", "Ты прекрасна", "Красотка", "Очень красиво", "Хорошего отдыха", "Ты потрясающая", "Ты красивая".

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