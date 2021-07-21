Анна Сафрончик, внучка легенды танцев Григория Чапкиса, показала себя на новом фото
Как пишет Politeka.net, Анна Сафрончик уже давно живет и строит карьеру в Италии. Красотка стала популярной актрисой и моделью, а также активно ведет Инстаграм. В социальных сетях за девушкой следят сотни тысяч людей, которых Анна старается постоянно радовать новым контентом.
На новом фото Анна позировала в мини-бикини. Красотка лежала в воде, снимая себя на телефон и демонстрируя роскошные формы. Сафрончик улыбнулась, записывая сторис.
"Дом не место - это чувство", - написала Анна под первой публикацией.
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На втором фото красотка уже была на пляже, надев наушники. Красотка улыбалась, делая селфи и демонстрируя роскошную фигурку на фото.
"Счастье", - написала Анна под фотографией.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, так как в сторис нет подобных функций.
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