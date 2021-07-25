Модель і актриса Анна Сафрончик здивувала свіжим образом

Як пише Politeka.net, Анна є популярною італійською актрисою і моделлю українського походження. 40-річна красуня має родинні зв'язки з легендарним хореографом Григорієм Чапкісом. Дівчина нещодавно відпочивала в Греції, а зараз повернулася до Італії і продовжує радувати фанатів цікавими образами.

На новому фото Анна позувала в піджаку, розвернувшись боком до камери. Дівчина повернула голову до об'єктива, залишивши волосся розпущеним. Фото вийшло дуже чуттєвим і цікавим.

"Нехай завжди буде вітер позаду вас, нехай сонце світить вам в обличчя і нехай вітер долі віднесе вас високо, щоб танцювати з зірками", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти моє все", "добрий прекрасний вечір", "яка ж ви красива", "Добрий вечір, мила Анна", " Привіт, Анна, добра і красива ...", "І нехай зав'яжуть мені туфлі!".

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