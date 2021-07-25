Модель и актриса Анна Сафрончик удивила свежим образом

Как пишет Politeka.net, Анна является популярной итальянской актрисой и моделью украинского происхождения. 40-летняя красотка имеет родственные связи с легендарным хореографом Григорием Чапкисом. Девушка недавно отдыхала в Греции, а сейчас вернулась в Италию и продолжает радовать фанатов интересными образами.

На новом фото Анна позировала в пиджаке, развернувшись боком к камере. Девушка повернула голову к объективу, оставив волосы распущенными. Фото получилось очень чувственным и интересным.

"Пусть всегда будет ветер позади вас, пусть солнце светит вам в лицо и пусть ветер судьбы унесет вас высоко, чтобы танцевать со звездами", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты мое все", "Добрый прекрасный вечер", "Какая же Вы красивая", "Добрый вечер, милая Анна", "Привет, Анна, добрая и красивая ...", "И пусть завяжут мне туфли!".

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