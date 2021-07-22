Внучка відомого хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик показала, як проводить свій відпочинок
Як повідомляє Politeka.net, Анна Сафрончик відома італійська модель. 40-річна дівчина відома також як внучка української легенди хореографії Григорія Чапкіса. Вона вже давно поїхала в Італію, де повністю побудувала модельну кар'єру і навіть актриси.
Дівчина часто ділиться подіями в її житті в Instagram. Цього разу вона порадувала підписників відео у форматі сторіз. На кадрах Анна в купальнику ніжного рожевого кольору з мереживом, який відмінно підкреслює її форми.
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Також Анна показує молодого чоловіка, з яким відпочиває на пляжі.
Користувачі Мережі не прокоментували відео дівчини оскільки даний формат не передбачає коментарів.
Як відомо, у Анни Сафрончик більше півмільйона передплатників і вона користується великою популярністю як блогер в Instagram.
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