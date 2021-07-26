Внучка легендарного танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася новими фотографіями

Відома італійська 40-річна модель Анна Сафрончик є уродженкою України. Вона також відома як внучка відомого хореографа Григорія Чапкіса. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками подробицями зі свого життя. Про це передає Politeka.net.

Анна Сафрончик, внучка Чапкіса

Цього разу модель поділилася новим знімком. На фотографії видно що Анна відпочиває на пляжі. На ній рожевий купальник з глибоким декольте. Свій образ дівчина доплняет сонцезахисними окулярами. І також вона повідомила що вирушила на відомий курорт Домінікану.

"Вітаю, Домінікана", повідомляє про своє місцезнаходження Анна.

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Дівчину засипали лайками і залишили безліч приємних коментарів: "Яка лялька", "Така красива", "Щасливої неділі, красуня", "Приголомшлива красуня", "Ви прекрасні".

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