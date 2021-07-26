Внучка легендарного танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася новими фотографіями

Відома італійська 40-річна модель Анна Сафрончик є уродженкою України. Вона також відома як внучка відомого хореографа Григорія Чапкіса. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками подробицями зі свого життя. Про це передає Politeka.net.

Цього разу модель поділилася новим знімком. На фотографії видно що Анна відпочиває на пляжі. На ній рожевий купальник з глибоким декольте. Свій образ дівчина доплняет сонцезахисними окулярами. І також вона повідомила що вирушила на відомий курорт Домінікану.

"Вітаю, Домінікана", повідомляє про своє місцезнаходження Анна.

Дівчину засипали лайками і залишили безліч приємних коментарів: "Яка лялька", "Така красива", "Щасливої неділі, красуня", "Приголомшлива красуня", "Ви прекрасні".

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