Внучка легендарного танцюриста і хореографа Григорія Чапкіса Анна Сафрончик поділилася новими фотографіями
Відома італійська 40-річна модель Анна Сафрончик є уродженкою України. Вона також відома як внучка відомого хореографа Григорія Чапкіса. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками подробицями зі свого життя. Про це передає Politeka.net.
Цього разу модель поділилася новим знімком. На фотографії видно що Анна відпочиває на пляжі. На ній рожевий купальник з глибоким декольте. Свій образ дівчина доплняет сонцезахисними окулярами. І також вона повідомила що вирушила на відомий курорт Домінікану.
"Вітаю, Домінікана", повідомляє про своє місцезнаходження Анна.
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Дівчину засипали лайками і залишили безліч приємних коментарів: "Яка лялька", "Така красива", "Щасливої неділі, красуня", "Приголомшлива красуня", "Ви прекрасні".
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