Внучка легендарного танцора и хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась новыми фотографиями

Известная итальянская 40-летняя модель Анна Сафрончик является уроженкой Украины. Она также известная как внучка известного хореографа Григория Чапкиса. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками подробностями из своей жизни. Об этом передает Politeka.net.

Анна Сафрончик, внучка Чапкиса

На этот раз модель поделилась новым снимком. На фотографии видно что Анна отдыхает на пляже. На ней розовый купальник с глубоким декольте. Свой образ девушка доплняет солнцезащитными очками. И также она сообщила что отправилась на известный курорт Доминикану.

"Приветствую, Доминикана", сообщает о своем местонахождении Анна.

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Девушку засыпали лайками и оставили множество приятных комментариев: "Какая кукла", "Так красива", "Счастливого воскресенья, красавица", "Потрясающая красотка", "Вы прекрасны".

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