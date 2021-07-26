Внучка легендарного танцора и хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась новыми фотографиями
Известная итальянская 40-летняя модель Анна Сафрончик является уроженкой Украины. Она также известная как внучка известного хореографа Григория Чапкиса. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками подробностями из своей жизни. Об этом передает Politeka.net.
На этот раз модель поделилась новым снимком. На фотографии видно что Анна отдыхает на пляже. На ней розовый купальник с глубоким декольте. Свой образ девушка доплняет солнцезащитными очками. И также она сообщила что отправилась на известный курорт Доминикану.
"Приветствую, Доминикана", сообщает о своем местонахождении Анна.
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Девушку засыпали лайками и оставили множество приятных комментариев: "Какая кукла", "Так красива", "Счастливого воскресенья, красавица", "Потрясающая красотка", "Вы прекрасны".
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