Внучка легендарного танцора и хореографа Григория Чапкиса Анна Сафрончик поделилась новыми фотографиями

Известная итальянская 40-летняя модель Анна Сафрончик является уроженкой Украины. Она также известная как внучка известного хореографа Григория Чапкиса. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками подробностями из своей жизни. Об этом передает Politeka.net.

На этот раз модель поделилась новым снимком. На фотографии видно что Анна отдыхает на пляже. На ней розовый купальник с глубоким декольте. Свой образ девушка доплняет солнцезащитными очками. И также она сообщила что отправилась на известный курорт Доминикану.

"Приветствую, Доминикана", сообщает о своем местонахождении Анна.

Девушку засыпали лайками и оставили множество приятных комментариев: "Какая кукла", "Так красива", "Счастливого воскресенья, красавица", "Потрясающая красотка", "Вы прекрасны".

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