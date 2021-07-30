Американская невестка Григория Чапкиса, легендарного хореографа и судьи из "Танців з зірками" показала его подросших внуков

Недавно семью настигло большое горе, 13 июня на 92-м году жизни скончался Григорий Чапкис. Его дети, разлетевшиеся по миру (дочь Лилия живет в Италии, а сын Грэг в США), приезжали в Киев, чтобы провести отца в последний путь.

Как известно, оба отпрысков Григория Николаевича пошли по его стопам, и занимаются танцами. Так, сын организовал свою школу Chapkis Dance в Сан-Франциско, его супруга Эмбер, с которой они в отношениях около двадцати лет, во всем ему помогает. Танцевальная студия Грэга пользуется большим успехом. Сын Чапкиса участвует со своими воспитанниками в различных американских талант-шоу, а также делает постановки звездам.

Смерть Григория Николаевича стала потрясением. Эмбер постралась скрасить это непростое время для своих родных и отвезла детей к океану. В своем новом посте в Инстаграм невестка Чапкиса показала его подросших внуков - пятилетнего Макса и 12-летнего Николи.

"Мне это было нужно… свежий воздух, запах океана. Беседую с моими мальчиками, слушая, как они говорят о разных глупостях. Я люблю это. Хотела бы я совершать больше подобных приключений", - подписала она атмосферные кадры.

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