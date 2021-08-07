Сын покойного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грэг, сделал важное объявление

Как известно, 42-летний мужчина пошел по стопам своего легендарного отца, основав в Сан-Франциско, США, свою танцевальную школу Chapkis Dance. Несмотря на эмиграцию (покинул Украину еще в детстве вместе с мамой, второй супругой Григория Николаевича), Грэгу удалось добиться невероятных высот в чужой стране. Вместе со своими воспитанниками сын Чапкиса участвует в различных талант-шоу, гастролирует по стране с концертами и даже ставит номера звездам.

В новом посте в Инстаграм Грэг показал одну из репетиций, а также объявил старт продажи билетов на свое шоу, передает Politeka.net.

"В стадии репетиций 🚧 Наше ежегодное шоу Under Construction состоится в эти выходные 7 августа (14:00 и 19:00) в Театре исполнительских искусств Vacaville. Я обещаю вам, что это будет лучшее шоу!!! Не пропустите эту историю 🚀

Chapkis Dance Family в этом году находится на совершенно другом уровне, и нам не терпится поделиться тем, над чем мы работали в течение всего сезона", - говорится в сообщении.

"Замечательная хореография... 👌👌👍👍🙂🙂"; "Вы все потрясающие ❤️", - публика оценила кадры.

И хотя Григорий Николаевич всю жизнь посвятил бальным танцам, Грэг предпочел другое направление – хип-хопу.

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