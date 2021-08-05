Сын покойного хореографа и судьи из "Танців з зірками" Григория Чапкиса, Грег, впечатлил нежными кадрами с женой на их юбилей

Сын украинского хореографа Григория Чапкиса, танцовщик и хореограф Грег Чапкис показал свою жену Эмбер в честь празднования их очередной годовщины. Так, на своей странице в Инстаграм мужчина трогательно поздравил супругу с праздником их очередной годовщины.

Свое обращение мужчина сопроводил целой серией кадров вместе с ней и детьми. Большинство кадров сделаны заграницей.

Как известно, Грег Чапкис уже очень давно живет и работает в США, где несколько лет назад танцевальную школу.

«С юбилеем, любовь ❤️ @amberchapkis 👑 Я самый счастливый человек на планете 🌏» - пишет Грег.

Сейчас мужчина является довольно известным хореографом-постановщиком. Жена Эмбер помогает Грегу не только морально, она также занимается школой. Пара вместе более двадцати лет, поэтому поклонники поспешили с поздравлениями:

«С годовщиной!!! 😄😄; С юбилеем 🍾🙌🏾; С юбилеем ❤; С юбилеем 💗; Ооо, с юбилеем, вы все!; Поздравляем с юбилеем самую симпатичную пару! ❤️ Вот это да, хорошо сохранились❤️; Поздравляю вас обоих с юбилеем! ❤️❤️; Вы не стареете!».

Напомним, единственный сын покойного Чапкиса показал свою красивую семью в Америке и жену Эмбер.

Как сообщала Politeka, внучка Чапкиса в прозрачном мини ослепила роскошными формами у бассейна.

Также Politeka писала, что внучка Чапкиса в мини-бикини заворожила соблазнительной позой на пляже.