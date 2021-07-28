Актриса и модель Анна Сафрончик показала себя в новом стильном наряде
Как пишет Politeka.net, 40-летняя Анна Сафрончик является внучкой легендарного хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса. Красотка давно живет в Италии, построив там карьеру модели и актрисы. Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Анна позировала в топике и мини-шортиках с прозрачной верхней частью. Красотка сделала несколько фото, показав себя со всех сторон.
"Везде и ввсегда", - лаконично подписала фотографии Анна.
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Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:
"Замечательная", "Великолепная и соблазнительная", "Привет, Анна, 6 красивых поздравлений за красивый костюм", "Безумно красивая. С чарующей улыбкой. Хорошего праздника, Анна", "Песнь существ", "какая ты красивая", "Зрелище природы .... возвышенное ..... сумасшедшее ..... пугающее ...... красиво".
Напомним, внучка Чапкиса в мини-бикини заворожила соблазнительной позой на пляже
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