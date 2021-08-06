Это будет до мурашек

Уход из жизни хореографа и судьи "Танців з зірками" Григория Чапкиса стал настоящей потерей для его коллег и фанатов шоу

Так сложилось, что новый сезон "Танців" в этом году, еще до смерти Григория Николаевича, продюсеры решили посвятить бальному танцу - тому, чем Чапкис жил до последнего.

Главным хореографом, как известно, стала 33-летняя Алена Шоптенко. Девушка дала интервью "1+1", рассказав, что именно организаторы готовят в память о Чапкисе.

Шоптенко обратила внимание на еще одно удивительное стечение обстоятельств. В этом году в команду проекта вернулась Елена Коляденко, только теперь не в качестве судьи, а креативного продюсера. Со времен первого сезона (2006), когда она оценивала звезд вместе с такими мэтрами, как Алексей Литвинов, Вадим Елизаров и Григорий Чапкис, в живых осталась лишь она. Ее появление Шоптенко назвала "символичным".

"Мы постараемся сделать так, чтобы запланированный трибьют получился действительно глубоким и касался души каждого зрителя", - прокомментировала Алена, выразив готовность почтить память всех троих "китов" танца.

Напомним, Шоптенко рассказала о сюрпризах в новом сезоне "Танців з зірками": "Будет посвящен..."

Также Politeka писала, что рассекречен еще один участник нового сезона "Танці з зірками", вызов брошен сыну Чапкиса: "Что скажете?"