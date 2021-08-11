Вовсю идет подготовка к прямым эфирам очередного сезона "Танців з зірками", премьера которого уже 5 сентября

Так, на официальной страничке шоу в Инстаграм объявили старт продажи билетов на прямые эфиры, передает Politeka.net. Цены варьируются от 1500 до 5000 гривен. А вот за присутствие в зале на самом первом прямом эфире желающим придется раскошелиться до 7000 гривен.

Кроме стоимости билетов, организаторы впервые официально показали состав судей. Судя по афише, это уже всем знакомые прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма, а вот вместо покойного Григория Чапкиса в этом году судейское кресло занял танцор Влад Чмерковский, который был когда-то героем первого сезона "Холостяка".

Главным хореографом стала Алена Шоптенко. Новые лица и в составе организаторов. Елена Коляденко вернулась на шоу, теперь не в качестве судьи, а креативного продюсера.

Из промо-ролика, который вышел несколько дней назад, стало понятно, что участниками "Танців з зірками 2021" станут юмористка и звезда «Женского Квартала» Анастасия Оруджова, капитан команды «Стояновка» в «Лиге Смеха» Иван Люленов и актер Константин Войтенко. Кроме того, свои силы в танцах испытают певица Джамала, вокалист «ТНМК» Фагот, солистка «KAZKA» Александра Зарицкая, фронтмен «KADNAY» Дмитрий Каднай и чемпион Украины по эротическому танцу Алексей Суровцев.

Напомним, Шоптенко рассказала о сюрпризах в новом сезоне "Танців з зірками": "Будет посвящен..."

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