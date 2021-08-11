Солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая стала участницей шоу «Танці з зірками», поделилась откровениями о проекте

Неожиданные подробности певица рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Зарицкая призналась, что очень хотела поучаствовать в этом шоу.

«Чтобы показать, какая я могу быть пластичная, что я могу быть легкая. ЧТО я могу не только стоять на сцене», - рассказала Александра о своих мотивах участия в проекте.

Но не обошлось и без форс-мажоров. Певица уже даже поменяла партнера.

«Одно время я танцевала с другим партнером и он был мне очень близок. Мы хорошо общались. И в какой-то момент я прочитала сообщение: он был не очень уверен, что со мной может продержаться в проекте долго. Мое следующее сообщение было «Бай». Слава Богу, что это возникло сейчас. Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, будет рвать просто всех и мне говорить: «Блин, да мы с тобой выиграем!», - рассказала Зарицкая.

А Сети благодарят Александру за откровенный рассказ.

"Саша, я тоже буду "болеть" за тебя на Танцах)))) Покажи, пожалуйста, что не только худые имеют право танцевать и получать от этого кайф!!!", "Саша очень милая и ранимая девушка)) хоть и привыкла быть ответственной и сильной", " Открыла для себя Казку по новому, абсолютно . Буду болеть за Сашу) И ещё мне кажется, что не нужно с «высоты своего полета» навязывать свой опыт: телевидения, участия в танцах, похудения и т. д. У каждого свой опыт и он может быть крутым и неожиданным невзирая на стереотипное мышление о формах", - комментируют интервью.

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