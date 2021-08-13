Солістка популярної української групи "KAZKA" Олександра Зарицька дала відверте інтерв’ю Маші Єфросініній
Як пише Politeka.net, 29-річна українська співачка, солістка популярного гурту "KAZKA", яка братиме участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", розговорилася у програмі Маші Єфросініної "Екзамен".
Так, Зарицька розповіла про своє спілкування з Юрієм Нікітіним та контракт з продюсером, розлучення батьків, про стосунки з бабусею, участь в шоу "Х-Фактор". Зарицька також зізналася чому йде на "Танці з зірками" й обговорила з Єфросініною свій виступ на Національному відборі на Євробачення.
Як відомо, Олександра не змогла вчасно вступити та взяти себе в руки, тому виступ провалився. Зарицька й досі вважає цей виступ найгіршим у своєму житті. До того ж, у залі був присутній її батько, однак фронтвумен не пов’язує свій провал з його присутністю.
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"Я не можу зробити таку паралель, що це відбулося через те, що батько був в залі. Ця вся історія з Євробаченням, вже хочеться поставити крапочку над цим. Вона відбулася через те, що ми, насправді, не були готові до цього. У мене не було достятьньо скілів, я навіть не займалася з викладачем", - пояснює Зарицька.
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