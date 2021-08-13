Солистка популярной украинской группы "KAZKA" Александра Зарицкая дала откровенное интервью Маше Ефросининой

Как пишет Politeka.net, 29-летняя украинская певица, солистка популярной группы "KAZKA", которая будет участвовать в новом сезоне шоу "Танці з зірками", разоткровенничалась в программе Маши Ефросининой "Экзамен".

Так, Зарицкая рассказала о своем общении с Юрием Никитиным и контракт с продюсером, развод родителей, об отношениях с бабушкой, об участие в шоу "Х-Фактор". Зарицкая также призналась почему идет на "Танці з зірками" и обсудила с Ефросининой свое выступление на Национальном отборе на Евровидение.

Как известно, Александра не смогла вовремя вступить и взять себя в руки, поэтому выступление провалилось. Зарицкая до сих пор считает это выступление худшим в своей жизни. К тому же, в зале присутствовал ее отец, однако фронтвумен не связывает свой провал с его присутствием.

"Я не могу сделать такую параллель, что это произошло из-за того, что отец был в зале. Эта вся история с Евровидением, уже хочется поставить точку над этим. Она произошла из-за того, что мы, на самом деле, не были готовы к этому. У меня не было достаточно скилов, я даже не занималась с преподавателем", - объясняет Зарицкая.

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