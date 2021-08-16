Помериться танцевальными навыками на паркете главного танцевального шоу страны "Танці з зірками" решил актер Артур Логай

Как пишет Politeka.net, 27-летний Артур Логай известен украинцам благодаря участию в пятом сезоне талант-шоу "Х-Фактор" и роли в украиноязычном сериале "Моя любимая Страшко", где Логай сыграл лучшего друга шефа.

Несмотря на плотный график, актер все же решился принять челлендж #танціззіркамиchallenge от Олимпийской чемпионки, фехтовальщицы Ольги Харлан. В свою очередь Логай передал этот челленж талантливой молодой певице Lida Lee.

"С вашей поддержкой долгого думать не пришлось 🙏🏻 Я принимаю #танціззіркамиchallenge от невероятной @olgakharlan и передаю его очаровательной @lidalee_official. Встретимся на паркете 🔥 танцуй сердцем ❤️‍🔥 ", - написал Логай в своем Instagram и опубликовал юмористическое видео, где он говорит, что принимает челлендж.

Поклонники написали, что будут рады видеть любимого актера на танцевальном паркете.

"С какой звездой я должен танцевать?"- молодец! 😂👏 ", "Ваууууу!!!! Обожаю его!!!", "Уж знаю за кого буду болеть 😍 Он еще и звезда Киев днем и ночью 🔥 ", "вот он - мой фаворит 🔥 наконец-то 👏 ", "Ох он и 🔥🔥🔥 Фаворит есть", "класс 🔥 желаю победы 🤞🏻🙏🏻 ", - пишут в сети.

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