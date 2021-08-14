Фронтвумен популярної української групи "KAZKA" Олександра Зарицька, яка стала учасницею шоу "Танці з зірками", показала, як проводить вихідні

Як пише Politeka.net, 29-річна українська співачка з Харкова, солістка популярного гурту "KAZKA" Олександра Зарицька братиме участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками".

Нещодавно у своєму Instagram дівчина розповіла, що репетиції до шоу проходять по два рази на день. Очевидно, що такі нагрузки виснажують організм, тому Саша розповіла, як їй вдається позбутися болю у м’язах після танців.

За словами співачки, найкращими ліками для неї є масаж.

"Я приїхала на свій улюблений масаж. Ось таким має бути вихідний", - каже Зарицька на відео, яке опублікувала в себе в stories Instagram.

Варто сказати, що нещодавно солістка популярного гурту розповіла шанувальникам, що головним своїм суперником на "Танцях" вважає фронтмена гурту "KADNAY" Діму Кадная. Також нагадаємо, що відома українська фехтувальниця Ольга Харлан також прийняла челендж та збирається позмагатися разом із іншими зірками на головній танцювальній сцені країни.

Окрім цього, нагадаємо, що нещодавно Олександра Зарицька давала інтерв'ю у популярній програмі Маші Єфросініної "Екзамен". Так, зірка розсекретила умови свого контракту із продюсером Юрієм Нікітіним, який підписала на п'ять років.

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