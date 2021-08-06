Спортсмен Жана Беленюка покликали на шоу "Танці з зірками", його відповідь здивувала всіх

Як повідомляє Politeka.net, народний депутат і борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який днями завоював першу золоту медаль серед українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо, зізнався, що його запросили взяти участь у шоу "Танці з зірками". Більш того, після олімпійського тріумфу це сталося вже вчетверте. Можливо, запрошення пов'язане з тим, що Жан виконав гопак після того, як отримав золоту медаль, пише телеграм-канал "Культурная прачечная".

За словами Беленюка, він змушений відмовитися від такої пропозиції через свою зайнятість. "Я поки не можу собі дозволити таку розкіш. У мене є чим зайнятися, але в майбутньому не виключаю такої можливості, що я прийму запрошення", - заявив спортсмен.

При цьому він зазначив, що в юні роки його вигнали з танцювальної секції, так що тепер він "недолюблює" танцюристів. "Тому у мене зуб на танцівників", - пожартував Беленюк.

Нагадаємо, Олімпійський чемпіон Беленюк "напав" на зірку "Жіночого кварталу", кадри потрапили в мережу: "Зараз розімнуся...".

Як повідомляла Politeka, Беленюк приніс Україні перше золото на Олімпіаді і станцював гопак: кадри тріумфу.

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