Спортсменка Ольга Харлан показала романтичные кадры с итальянским возлюбленным, которого привезла в Украину

Как сообщает Politeka.net, известная украинская спортсменка, олимпийская чемпионка и призер по фехтованию 2012 и 2016 годов Ольга Харлан недавно объявила о своем участии в новом сезоне шоу "Танці з зірками". А теперь на своей странице в Instagram поделилась с украинцами нежными кадрами с итальянским возлюбленным.

Избранником украинской спортсменки стал итальянский красавчик Луиджи Самеле, который стал призером Олимпийских игр 2020 по фехтованию. В соцсети Ольга выложила кадры с бойфрендом, который приехал к ней в Украину. На снимке пара запечатлена на прогулке по Киеву, а также на роскошной яхте, которой они проплыли по Днепру. В подписи к публикации Харлан поделилась своей радостью, что возлюбленный приехал к ней.

В пользователи тут же начали комментировать снимки, засыпая пару комплиментами: "Красивые и счастливые", "Очень красивая пара", "Прекрасные", "Шикарные", "Когда свадьба, Оля?", "Красивая пара", "Очень красивые", "Вы такая красивая пара! Будьте счастливы!".

Напомним, Звезда 1+1 Падалко засветилась с украинской чемпионкой Харлан и ее бойфрендом-иностранцем: эксклюзивные кадры.

Как сообщала Politeka, У участников шоу "Танці з зірками" появилась серьезная конкурентка: "Пошли известные звезды...".

Также Politeka писала, что Тренер сборной прошелся по Харлан из-за поражения на Олимпиаде: "Пора определиться личная жизнь или спорт".