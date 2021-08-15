Звезда и ведущая телеканала "1+1" Маричка Падалко заинтриговала украинцев компанией

Как передает Politeka.net, Маричка Падалко является популярной украинской телеведущей. Она прославилась благодаря своей работе в новостях "ТСН". Уже многие годы она рассказывает об интересных сюжетах и раскрывает важные темы. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая поделилась новой публикацией на своей странице в Инстаграм. На снимке Маричка стоит с известной украинской спорстменкой Ольгой Харлан, которая представляла Украину на Олимпиаде 2020 в Токио, и её молодым человеком.

"Успешные, счастливые и влюбленные - олимпийская чемпионка Ольга Харлан и ее любимый - на следующей неделе смотрите этот мега-эксклюзив в ТСН. Увлекаюсь Олей как спортсменкой и как человек, и тем более приятно видеть, как ее боль от неудачной Олимпиады понемногу утихает, а рядом есть человек, который лечит от распространенной в нашем обществе болезни с обесценивание себя и своих достижений", сообщила Маричка Падалко.

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