Ведущая ТСН на "1+1" Маричка Падалко подала хороший пример

45-летняя звезда телеэкранов, которую украинцы помнят еще со времен "Проспорта", опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, похваставшись подтянутой фигуркой, передает Politeka.net.

Маричка, мама троих детей, кроме работы и семьи умудряется успевать заниматься спортом, и не просто заниматься - он является важной частью в ее жизни. Совсем недавно она принимала участие в Одесском легкоатлетическом марафоне.

Однако, как и любому другому человеку, иногда необходим "волшебный пендель". Маричка рассказала, откуда черпает "вдохновение".

"Мама, представь себе свое настроение завтра в 12:00, если ты съездишь в парк на тренировку! И представь - если нет. Будешь злая", - так меня вчера мотивировала дочь, когда я ей сказала, что завтра сплю, потому что не в силах после утренних эфиров встать в 7 утра еще... Результат, как говорится, налицо 😉", - поделилась ведущая.

Пользователи кинулись комментировать пост:

"Ребенок просто сказала правду. А это всегда мотивация для хороших родителей, когда в семье все друг друга любят😍👏"

"Дети наши мотиваторы! Умница Ваша доня Маричка! 👏👏🔥"

"Гарнюня спортивная"

"Угадала же дочь, настроение у мамы замечательное! 😍"

"Кто бы меня так вытащил. 😂"

"Вам 👏 Вы тоже мотивируете нас своей силой духа и собраностью"

Напомним, Падалко сообщила о пополнении и показала реакцию дочери: "Знаменательный день"

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