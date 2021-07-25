Телеведущая Маричка Падалко поделилась впечатлениями от отдыха в Киеве

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая, звезда телеканала "1+1" Маричка Падалко написала об этом на своей странице в Instagram и показала кадры.

«Шопен и Рахманинов в саду... Пока меня не позвала моя подруга с детьми на концерт в Ботанический сад, я никогда не представляла, столько там бывает людей - по ощущениям больше тысячи», - призналась телеведущая.

Маричка Падалко отметила, что у такого досуга есть важные преимущества, в пандемию, тем более, что на дворе лето.

«Больше всего я порадовалась за мам с младенцами, которые мирно спали под классику, пока их родители получали глоток светской жизни. Я не знаю, были распространены такие форматы небом к пандемии, но ковидна история точно их сделала очень привлекательными - уютными, красивыми и безопасными», - отметила она.

Напомним, звезда 1+1 Падалко дала повод для зависти, надев тесное платье: "Отпуск пошел на пользу"

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Падалко в купальнике заставила любоваться своими достижениями.

Также Politeka писала, что Падалко рассказала о несчастном случае, который перевернул ее жизнь.