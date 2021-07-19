Украинская телеведущая Маричка Падалко, звезда "1+1" восхитила своим видом после отпуска

Как пишет Politeka.net, телезвезда уже вернулась к работе, и поделилась новім снимком из студии.

Маричка Падалко позировала в тесном красном платье, восхищая стройной загорелой фигурой.

"Чтобы убедиться, которая сильно ты любишь свою работу, надо просто немного от нее отдохнуть. Согласны? Легкого всем понедельника", - написала она.

Телеведущую засыпали кмплиментами в комментариях. Пользователи Сети отметили, что Падалко аж похорошела после отпуска.

"Красотка", "Нежная красавица", "Спасибо за совет. Вы прекрасная", "Как всегда волшебная", "Отпуск пошел на пользу. Свежая и загорелая", "Молодчинка. Еще нужно иметь счастье, чтобы иметь любимую работу", - пишут в комментариях.

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