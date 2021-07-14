Телеведущая Маричка Падалко поделилась впечатлениями от отдыха у моря в Украине

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая, звезда телеканала "1+1" Маричка Падалко похвасталась украинцам в Instagram, что отправилась на отдых к морю. Однако, удивила выбором места отдыха – вместо популярных курортов Турции и Египта телезвезда с семьей отправилась в село Грибовка в Одесской области.

В своих сторис Маричка ответила на вопросы поклонников об отдыхе у моря в Украине и показала яркие кадры с моря и пляжа. Так, среди прочего телеведущая рассказала, что в Грибовке сейчас не очень много людей, однако это место отлично подходит для отдыха с детьми. Также Падалко поделилась, что медуз в море она не видела, а вот водорослей немного есть у берега.

"Море очень хорошее и теплое. Температура воды такая, что детей невозможно вытащить из воды. Субъективно 25-26 градусов – по ощущениям", - рассказала Маричка, отвечая на вопросы поклонников.

Напомним, Звезда "1+1" Падалко в купальнике показала радости пляжного отдыха в украинском селе: "Завидую по-доброму".

Как сообщала Politeka, Звезда "1+1" Маричка Падалко променяла Турцию и Египет на село в Одесской области: "Угадайте…".

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