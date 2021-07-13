Известная украинская телеведущая Маричка Падалко показала, где отдыхает с семьей этим летом

Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая, звезда телеканала "1+1" Маричка Падалко похвасталась поклонникам в Instagram, что у нее начался отпуск. Телезвезда с мужем и детьми отправились к морю, но не на популярные курорты Турции или Египта, а в Одесскую область в Украине.

В своих сторис Маричка показала счастливое семейство перед поездкой, а также пляж у моря, где они отдыхают. Также, по прибытию на отдых телеведущая предложила украинцам угадать место их отдыха, предложив среди вариантов Турцию, Египет, Францию и Одесчину. "Угадайте, где мы", - подписала сторис Падалко.

Также телезвезда показала красивые кадры с пляжа в сере Грибовка, что в Одесской области, и пожелала поклонникам доброго утра. Кроме того, Маричка спросила в украинцев, что им интересного рассказать об Одесской области, пока она там отдыхает.

Напомним, Звезда "1+1" Падалко сверкнула фигурой в купальнике, развлекаясь с дочкой в бассейне: фото

Как сообщала Politeka, Звезда "1+1" Падалко блеснула рельефными формами на тренировке: «Счастлива, что наконец-то…».

Также Politeka писала, что Подруга звезды "1+1" Падалко засветила двор ее роскошной дачи, кадры посиделок: "Посплетничали, посмеялись...".