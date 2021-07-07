Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко похвасталась отдыхом с детьми

Маричка Падалко замужем за общественным деятелем Егором Соболевым с 2010 года, передает Politeka.net. Супруги воспитывают троих детей.

Звезда сейчас проводит активный летний отдых. В своих постах в Инстаграм телеведущая показывает, как проводит время с детьми. В частности, Маричка опубликовала фото с дочерью в аквапарке.

Ведущая блеснула фигурой в купальнике, брызгаясь голубой водой.

В посте Падалко поделилась отзывом о месте отдыха, где побывала. По словам звезды, ее детям очень понравилось в аквапарке и они бегали на горки

"В общем, я бы поставила аквапарка 7 из 10. Бал бы точно сняла за ужасную русскую музыку в районе бара, которую, к счастью, почти не слышно из-за шума горок и воды. В общем, если давно не были в таких местах, то «заходит» хорошо 😀", - поделилась Падалко.

За 40 минут публикация собрала более 900 лайков и много комментариев.

"Как по мне он более уютный, компактный чем Дрим Таун", "❤️🏊‍♂️🏊‍♀️", "😊", - написали пользователи сети.

Отметим, Маричка Падалко похвасталась фигурой в синем купальнике во весь рост. Звезда выглядит впечатляюще. Примечательно, что ведущая показала натуральную красоту без грамма макияжа.

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