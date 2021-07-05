Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, звезда "1+1", показала, как поддерживает свою прекрасную форму
Как пишет Politeka.net, кадрами теле звезда поделилась на своей странице в Инстаграм.
Недавно Падалко пробежала полумарафон и дала себе после этого передышку – не бегала неделю. Позже пробежки пришлось отложить из-за простуды. Но вот теперь телеведущая вернулась к своим занятиям, чему очень рада.
«Давно не бегала, и счастлива, что наконец-то снова», - рассказала она.
І этот раз телеведущая пробежала 5 километров.
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Также Маричка Падалко показала, как занимается с гантелями. Для тренировки она надела топ и короткие шорты, засветив свои рельефы, в частности замечательный пресс.
"И так каждый день", - отметила она.
Тренируется Маричка Падалко во дворе своей дачи на фоне цветущей катальпы.
В видео звучала песня украинских учатников Евровидения-2021 группы Go-A - "Шум".
Напомним, подруга звезды "1+1" Падалко засветила двор ее роскошной дачи, кадры посиделок.
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