Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, звезда "1+1", показала кадры жуткого ДТП

Как пишет Politeka.net, в новых сторис телезвезда показала последствия аварии.

Кадры Падалко сняла проезжая в авто рядом.

«Вот такой ужас. Надеюсь, что тут все живы-здоровы», - сказала она.

Отметим, на проспекте Победы 1 июля около 11:00 произошло ДТП под путепроводом у станции метро Берестейская: перевернулась фура с газоблоками. Сообщалось, что у грузовика на ходу лопнуло колесо, из-за чего его отбросило в легковой автомобиль и конструкцию путепровода.

Из-за этого движение автомобилей в сторону Нивок было усложнено.

Вследствие ДТП с незначительными травмами госпитализировали двоих человек. Путепровод происшествие не повредило.

Сначала движение было перекрыто, но затем частично восстановлено по двум полосам. На месте работали пожарные, спасатели и другие службы.

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