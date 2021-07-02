Известная украинская телеведущая Маричка Падалко, звезда "1+1", показала кадры жуткого ДТП
Как пишет Politeka.net, в новых сторис телезвезда показала последствия аварии.
Кадры Падалко сняла проезжая в авто рядом.
«Вот такой ужас. Надеюсь, что тут все живы-здоровы», - сказала она.
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Отметим, на проспекте Победы 1 июля около 11:00 произошло ДТП под путепроводом у станции метро Берестейская: перевернулась фура с газоблоками. Сообщалось, что у грузовика на ходу лопнуло колесо, из-за чего его отбросило в легковой автомобиль и конструкцию путепровода.
Из-за этого движение автомобилей в сторону Нивок было усложнено.
Вследствие ДТП с незначительными травмами госпитализировали двоих человек. Путепровод происшествие не повредило.
Сначала движение было перекрыто, но затем частично восстановлено по двум полосам. На месте работали пожарные, спасатели и другие службы.
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