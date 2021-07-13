Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала, как наслаждается отдыхом в украинском селе в разгар лета
Звезда телеканала «1+1» поделилась новым постом в Инстаграм, в котором показала, как выглядит ее пляжный отдых. Об этом пишет Politeka.net.
Ранее Падалко уже рассказала о том, что вместо заморских курортов в этом году отправилась отдыхать в Одесскую область. На этот раз ведущая показала, как проводит время на пляже местного села Грибовка.
На новом снимке Падалко позирует в ярко-розовом купальнике. Ведущая завязала волосы, а лицо показала крупным планом и без макияжа. Маричка позировала на фоне пляжа, глядя вдаль и довольно улыбаясь.
«Куда не глянь, море – всюду», - подписала свое фото ведущая.
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Ее снимок прокомментировала коллега Марички, Лидия Таран.
«Красотулечка», - написала она.
Поклонники также отреагировали на пост ведущей.
«Красавица!», «Желаю вам хорошего отдыха», «Как водичка?», «Завидую по-доброму», «Красавица, такая красивая девушка», «Хорошо отдохнуть», - пишут люди в комментариях к фото.
Напомним, звезда "1+1" Падалко сверкнула фигурой в купальнике, развлекаясь с дочкой в бассейне.
Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Падалко блеснула рельефными формами на тренировке.
Также Politeka писала, что звезда "1+1" Маричка Падалко променяла Турцию и Египет на село в Одесской области.