Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко вспомнила о случае, который произошел с ней год назад

В прошлом году 15 июля Маричка Падалко стала звездой интернета, передает Politeka.net. Все дело в том, что во время прямого эфира у ведущей выпал передний зуб. Однако всех поразил профессионализм Марички, ведь она продолжила рассказывать новости будто ни в чем не бывало.

В своем новом посте звезда вспомнила несчастный случай годичной давности, сюжет о ней сняли журналисты из разных стран. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Год назад в этот день у меня в эфире выпал зуб🦷🧚♂️. Мой «провал» за несколько часов стал «вирусным», и видео разлетелось по миру. Я получила десятки сообщений со словами поддержки коллег со всего мира и много слов поддержки от наших зрителей. Мне писали продюсеры fox news, сюжеты о «зубной инцидент» вышли на нескольких континентах (в карусели - Канада, Австралия, неизвестная мне страна и с особыми акцентами Росия👿)", - написала телеведущая.

По словам Падалко, на следующий день жизнь ведущей перевернулась - на нее подписались 10 тысяч человек, и она поняла, что стесняться произошедшего не нужно.

Как отмечает ведущая, она сделала новый пост о ситуации годичной давности, так как "провал" может быть частью успеха, а также напомнила об украинских профессионалах, которые также требуют поддержки.

"У нас во многих сферах людей не ценят (разве что они решили уволиться). Гораздо быстрее укажут на недостатки... Похвалите сегодня хоть сами себя. Я, например, этому учусь 😀", - написала Маричка.

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