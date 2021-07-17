Украинская телеведущая Маричка Падалко, звезда "1+1" показала, как развлекается на море

Как пишет Politeka.net, Маричка является популярной украинской телеведущей. Красотка замужем и воспитывает троих детей - двоих девочек и одного мальчика. Красотка решила показать, как отдыхает с дочерью на море.

На снимке в Черном море Маричка позировала в купальнике, демонстрируя роскошный пресс. Рядом можно увидеть дочь в закрытом купальнике, которая обнимала маму.

"Все-таки Грибовка - курорт для маленьких детей - от рождения и до возраста «Полианны». Это книга о девочке, которая во всех жизненных ситуациях находит чему она может порадоваться.

Вот моя Катя такая - в свои десять она до сих пор восторженно визжит от каждой морской волны, ей до сих пор интересно мастерить что-то с песка, подстерегать продавца сахарной ваты на пляже, (потому что мама раз позволила ее купить)", - написала Маричка.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ты прекрасный вид! А я еще не понимаю слова о быстро растут ...", "Вау! Какая у вас фигура красивая, что греческая богиня с картины сошла! Вдохновляюсь!", "Какой хороший пост. Замечательная вы и ваша семья!", "Ого, какие кубики".

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