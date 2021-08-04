Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко рассказала о пополнении в семье

Маричка Падалко замужем за общественным деятелем Егором Соболевым с 2010 года, передает Politeka.net. Сейчас пара воспитывает троих детей.

Звезда украинского телеканала нередко показывает свое большое семейство, а в этот раз рассказала о пополнении.

В новых сторис Инстаграм телеведущая показала свою самую младшую 10-летнюю дочь Катю, которая держала в руках переноску для животных.

"Знаменательный день в нашей семье. Приехали к волонтерам...", - написала Маричка.

Позже в кабинет занесли красивого пушистого котенка, завернутого в полотенце. По словам волонтера, у нее было четверо котят, всех разобрали, и остался один.

"Ощущения, как ребенка отдают в роддоме", - написала телеведущая, когда Кате отдавали котенка.

Видно, что ребенок очень обрадовался котенку, и не могла передать словами свои чувства.

Позже Падалко опубликовала видео, как играется с котенком.

"У детей теперь свой ребенок", - написала ведущая.

Отметим, Маричка Падалко и Егор Соболев познакомились в 2004 году, на тот момент оба были в браках. Они влюбились друг в друга, развелись и стали строить отношения и в 2007 году на свет появился их первенец Михаил.

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