Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко поразила своим видом

Как передает Politeka.net, телезвезда показала новое фото на странице в Инстаграм.

«Сегодня у меня первый выездной эфир @tsnua в рамках всеукраинского тура, во время которого ко Дню Независимости мы запланировали объехать все областные центры», - отметила Маша.

Поделилась своими впечатлениями и коллега Падалко-Лидия Таран.

"Мне очень понравилось в Чернигове! Все чисто, разумеется, идеально! Даже цены в ресторанах», - отметила она.

Маричка Падалко подтвердила, что в Чернигове действительно идеальная чистота. И по сравнению с Киевом это "другой мир".

Тем время пользователи сети восхищаются видом телеведущей. На фото она в летнем платье с цветочным принтом.

"Красивая Вы, красивое платье", "Вы очаровательная", "Такая красивая Маричка!". "Вы такая хорошенькая в платьице этом", "Какая вы красивая просто❤", - пишут в комментариях.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко сообщила о пополнении и показала реакцию дочери.

Как сообщала Politeka, 45-летняя звезда "1+1" Маричка Падалко в майке показала свое спортивное утро.

Также Politeka писала, что звезда 1+1 Маричка Падалко дала повод для зависти, надев тесное платье.