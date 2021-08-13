Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко поразила своим видом
Как передает Politeka.net, телезвезда показала новое фото на странице в Инстаграм.
«Сегодня у меня первый выездной эфир @tsnua в рамках всеукраинского тура, во время которого ко Дню Независимости мы запланировали объехать все областные центры», - отметила Маша.
Поделилась своими впечатлениями и коллега Падалко-Лидия Таран.
"Мне очень понравилось в Чернигове! Все чисто, разумеется, идеально! Даже цены в ресторанах», - отметила она.
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Маричка Падалко подтвердила, что в Чернигове действительно идеальная чистота. И по сравнению с Киевом это "другой мир".
Тем время пользователи сети восхищаются видом телеведущей. На фото она в летнем платье с цветочным принтом.
"Красивая Вы, красивое платье", "Вы очаровательная", "Такая красивая Маричка!". "Вы такая хорошенькая в платьице этом", "Какая вы красивая просто❤", - пишут в комментариях.
Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко сообщила о пополнении и показала реакцию дочери.
Как сообщала Politeka, 45-летняя звезда "1+1" Маричка Падалко в майке показала свое спортивное утро.
Также Politeka писала, что звезда 1+1 Маричка Падалко дала повод для зависти, надев тесное платье.