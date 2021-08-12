Ведущая ТСН на телеканале "1+1" Маричка Падалко рассказала о приятном отдыхе с семьей

С 2010 года ведущая состоит в браке с общественным деятелем Егором Соболевым, передает Politeka.net. У пары родились трое детей - Миша, Маша и Катя.

Звезда нередко делится фото времяпрепровождения с семьей. В частности в своей новой публикации в Инстаграм Падалко рассказала, что сходила с родными на анимационный фильм "Щенячий патруль".

На фото можно заметить, Маричку с дочерьми и мужем.

"«Время с семьей» - лучшее в жизни, особенно, когда ностальгируешь по нему уже на расстоянии. Сейчас пишу из Чернигова😀", - поделилась ведущая.

Как отметила Падалко, одного из персонажей озвучил ее коллега Егор Гордеев, и они с коллегами пришли его поддержать.

"Кроме парика, которого нет у ведущего @snidanok, все остальные атрибуты, в частности, острое слово, присутствуют во всей красе", - рассказала автор поста.

Публикация всего за 10 минут собрала более 200 лайков, но ни одного комментария.

Отметим, Маричка Падалко и Егор Соболев познакомились в 2004 году, на тот момент оба были в браках. Они влюбились друг в друга, развелись и стали строить отношения, а в 2007 году на свет появился их первенец Михаил.

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